Касаткина уступила Саккари в четвертьфинале теннисного турнира в Берлине

Россиянка Дарья Касаткина проиграла гречанке Марии Саккари в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча продолжалась один час 20 минут и завершилась со счётом 0:6, 3:6.

Касаткина реализовала два брейк-пойнта из четырёх, допустила пять двойных ошибок и сделала один эйс. Саккари сделала три эйса, допустила одну ошибку на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из 16.

В полуфинале турнира в Берлине Саккари встретится с победительницей пары Кудерметова (Россия) — Бенчич (Швейцария).

Ранее Даниил Медведев победил Ивашко и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Галле.