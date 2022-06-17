Касаткина уступила Саккари в четвертьфинале теннисного турнира в Берлине

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Россиянка Дарья Касаткина проиграла гречанке Марии Саккари в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
Касаткина уступила Саккари в четвертьфинале теннисного турнира в Берлине
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

Встреча продолжалась один час 20 минут и завершилась со счётом 0:6, 3:6.

Касаткина реализовала два брейк-пойнта из четырёх, допустила пять двойных ошибок и сделала один эйс. Саккари сделала три эйса, допустила одну ошибку на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из 16.

В полуфинале турнира в Берлине Саккари встретится с победительницей пары Кудерметова (Россия) Бенчич (Швейцария).

Ранее Даниил Медведев победил Ивашко и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Галле.

 

 

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