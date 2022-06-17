Карри признан MVP финала НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2022 году.

В шести играх финальной серии с «Бостоном» 34-летний баскетболист в среднем набирал 31,2 очка, делал шесть подборов и отдавал пять передач.

Баскетболист «Уорриорз» впервые был признан MVP финальной серии.

Также Карри оформил 150-й трёхочковый, что является абсолютным рекордом финалов НБА.

В шестом матче финальной серии плей-офф НБА «Голден Стэйт» в гостях одержал победу над «Бостон Селтикс» со счётом 103:90.

Самым результативным баскетболистом «Голден Стэйт» стал защитник Стефен Карри, набравший 34 очка и сделавший семь подборов.

В составе «Бостона» 34 балла и десять подборов в свой актив записал защитник Джейлен Браун.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл в серии (4-2) и стал чемпионом НБА.

Последний раз «Уорриорз» становился чемпионом в сезоне-2017/18, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4:0.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший заявил, что планирует приобрести один из клубов НБА.