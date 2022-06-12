Тейшейра после поражения от Прохазки: я собираюсь продолжать

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра прокомментировал поражение в бою со вторым номером Иржи Прохазкой на турнире в Сингапуре.
Тейшейра после поражения от Прохазки: я собираюсь продолжать
  • Legion-Media

«Он очень умелый парень. Не собираюсь оправдываться весогонкой. У него очень тяжёлые удары по корпусу. Что там насчёт 3 июля? Я собираюсь продолжать», — заявил после боя Тейшейра.

Турнир UFC 275 прошёл в Сингапуре в ночь с 11 на 12 июня. На последней минуте пятого, последнего, раунда Прохазка одолел Тейшейру удушающим приёмом. Таким образом, Тейшейра впервые в карьере проиграл сабмишеном.

Ранее Пётр Ян поздравил Валентину Шевченко с защитой титула на турнире UFC 275.

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