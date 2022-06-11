Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 

Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер одержал победу в квалификации восьмого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.

Леклер оказался сильнейшим, проехав свой лучший круг на городской трассе в Баку за 1 минуту 41,359 секунды.

Второе место занял мексиканский гонщик Red Bull Серхио Перес с отставанием 0,282 секунды, а тройку лучших замкнул его партнёр по команде, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из Нидерландов (+0,347).

Сама гонка состоится 12 июня.

Ранее сообщалось, что Перес стал лучшим в третьей свободной практике на Гран-при Азербайджана.