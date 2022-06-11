Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 

Короткая ссылка
Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер одержал победу в квалификации восьмого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 
  • AP
  • © Sergei Grits

Леклер оказался сильнейшим, проехав свой лучший круг на городской трассе в Баку за 1 минуту 41,359 секунды. 

Второе место занял мексиканский гонщик Red Bull Серхио Перес с отставанием 0,282 секунды, а тройку лучших замкнул его партнёр по команде, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из Нидерландов (+0,347).

Сама гонка состоится 12 июня.

Ранее сообщалось, что Перес стал лучшим в третьей свободной практике на Гран-при Азербайджана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить