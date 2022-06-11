Булыкин — о сокращении в Нидерландах тайма до получаса: это добавит игре зрелищности

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о сокращении тайма до получаса чистого времени во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, начиная с сезона-2023/24.
Булыкин — о сокращении в Нидерландах тайма до получаса: это добавит игре зрелищности
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«Мы можем получить футбол, в котором не останется места затяжкам времени. И это добавит игре интенсивности и зрелищности. Сейчас уже звучат разговоры, что полтора часа на просмотр игры — слишком много. Современному поколению интереснее смотреть матчи, если они не затягиваются чрезмерно», — заявил Булыкин в интервью RT.

Ранее Колыванов раскритиковал введение в Нидерландах неограниченных замен.

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