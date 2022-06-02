Источник: Карпин может продолжить карьеру в «Динамо»

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Московское «Динамо» заинтересовано в услугах тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, 53-летний специалист готов перейти к бело-голубым, если спортивным директором клуба станет Алексей Рыскин.

Напомним, что Рыскин является спортивным директором ростовского клуба.

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице турнира.

Под руководством Шварца «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Шварц возглавил берлинскую «Герту».

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