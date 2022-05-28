Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако «Формулы-1»
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Леклер финишировал с результатом 1 минута 11,376 секунды. Второе место занял его напарник, испанец Карлос Саенс (+0,225). На третьем — мексиканец Серхио Перес из Red Bull (+0,253).
Действующий чемпион мира, напарник Переса по команде, голландец Макс Ферстаппен стал четвёртым с отставанием 0,253 секунды.
Гонка пройдёт 29 мая на городской трассе в Монако.
Ранее сообщалось, что Леклер стал лучшим по итогам первой практики Гран-при Монако.