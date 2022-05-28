Медведев обыграл Кецмановича в трёх сетах и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2022.
Медведев обыграл Кецмановича в трёх сетах и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru
  • © Jean-Francois Badias

В матче третьего круга российский теннисист обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту.

В следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Жиль Симон (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).

Напомним, что «Ролан Гаррос» завершится 5 июня.

Ранее Андрей Рублёв обыграл Кристьяна Гарина и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

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