Медведев обыграл Кецмановича в трёх сетах и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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В матче третьего круга российский теннисист обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту.
В следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Жиль Симон (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).
Напомним, что «Ролан Гаррос» завершится 5 июня.
Ранее Андрей Рублёв обыграл Кристьяна Гарина и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».