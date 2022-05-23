Непомнящий — о расширении РПЛ: необходимо полностью поменять структуру чемпионата

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал заявление «Спартака» об экономической нецелесообразности расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

«Согласен с заявлением «Спартака». Говоря о расширении, я имею в виду необходимость полностью поменять структуру чемпионата. Чтобы было больше матчей команд, которые претендуют на высокие места. Можно подумать о том, чтобы разделить турнир на две группы, ввести игры плей-офф. Безусловно, мы должны думать о том, как командам зарабатывать. Здесь огромное поле деятельности для чиновников: каким образом изменить наш чемпионат, чтобы он был и зрелищным, и прибыльным», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий поддержал расширение РПЛ.