Тарасова: очень рада, что Третьяка переизбрали на пост главы ФХР
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«Хоккеисты так посчитали и правильно сделали, раз его выбрали. Конечно, у меня с Владиславом Александровичем хорошие отношения, почему они должны быть плохими. У меня со всеми вообще хорошие отношения. Я его очень уважаю, он очень интересный человек. Очень его люблю и очень за него рада», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Третьяка переизбрали единогласно. 70-летний функционер был единственным кандидатом на выборах. Он переизбран на четырёхлетний срок.
Отчётно-выборная конференция ФХР прошла в Музее хоккея.
Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года.
Ранее Тарасова отреагировала на назначение Савченко главным тренером сборной Нидерландов.