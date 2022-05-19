Тарасова: очень рада, что Третьяка переизбрали на пост главы ФХР

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что очень рада переизбранию Владислава Третьяка на пост главы Федерации хоккея России (ФХР).
Тарасова: очень рада, что Третьяка переизбрали на пост главы ФХР
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Хоккеисты так посчитали и правильно сделали, раз его выбрали. Конечно, у меня с Владиславом Александровичем хорошие отношения, почему они должны быть плохими. У меня со всеми вообще хорошие отношения. Я его очень уважаю, он очень интересный человек. Очень его люблю и очень за него рада», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Третьяка переизбрали единогласно. 70-летний функционер был единственным кандидатом на выборах. Он переизбран на четырёхлетний срок.

Отчётно-выборная конференция ФХР прошла в Музее хоккея.

Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года.

Ранее Тарасова отреагировала на назначение Савченко главным тренером сборной Нидерландов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить