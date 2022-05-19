Тарасова: очень рада, что Третьяка переизбрали на пост главы ФХР

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что очень рада переизбранию Владислава Третьяка на пост главы Федерации хоккея России (ФХР).

«Хоккеисты так посчитали и правильно сделали, раз его выбрали. Конечно, у меня с Владиславом Александровичем хорошие отношения, почему они должны быть плохими. У меня со всеми вообще хорошие отношения. Я его очень уважаю, он очень интересный человек. Очень его люблю и очень за него рада», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Третьяка переизбрали единогласно. 70-летний функционер был единственным кандидатом на выборах. Он переизбран на четырёхлетний срок.

Отчётно-выборная конференция ФХР прошла в Музее хоккея.

Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года.

Ранее Тарасова отреагировала на назначение Савченко главным тренером сборной Нидерландов.