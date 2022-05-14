Спортивный директор «Динамо» считает, что с «Локомотивом» будет лёгкая игра

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Будет ли лёгкая игра с «Локомотивом»? Всегда лёгкая!» — приводит слова Бувача «Чемпионат».

Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» пройдёт 14 мая на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 16:30 мск.

«Локомотив» с 44 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 очками — на третьем месте.

Ранее бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча столичных команд в РПЛ.