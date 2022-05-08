ПСЖ упустил победу над «Труа» в матче Лиги 1, хотя выигрывал в два мяча по ходу игры

Короткая ссылка
ПСЖ на своём поле сыграл вничью с «Труа» в матче 36-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 2:2.

На шестой минуте Маркиньос вывел парижан вперёд, а на 25-й Неймар с пенальти удвоил преимущество хозяев. Гости ответили голом Айки Агбо на 30-й и точным ударом Флорьяна Тардье с 11-метрового на 49-й.

Таким образом, ПСЖ набрал 80 очков. При этом подопечные Маурисио Почеттино уже досрочно стали чемпионами Франции. «Труа» (37) находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Нант» впервые за 22 года завоевал Кубок Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить