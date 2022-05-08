ПСЖ упустил победу над «Труа» в матче Лиги 1, хотя выигрывал в два мяча по ходу игры
Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 2:2.
На шестой минуте Маркиньос вывел парижан вперёд, а на 25-й Неймар с пенальти удвоил преимущество хозяев. Гости ответили голом Айки Агбо на 30-й и точным ударом Флорьяна Тардье с 11-метрового на 49-й.
Таким образом, ПСЖ набрал 80 очков. При этом подопечные Маурисио Почеттино уже досрочно стали чемпионами Франции. «Труа» (37) находится на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Нант» впервые за 22 года завоевал Кубок Франции.