Дубль Тонали помог «Милану» переиграть «Верону» в матче Серии А
Встреча прошла в Вероне и завершилась в пользу гостей — 3:1.
В составе россонери дубль оформил Сандро Тонали (45+3' и 49'), а также отличился Алессандро Флоренци (86'). У хозяев единственный мяч забил Марко Фараони (38').
Таким образом, «Милан» набрал 80 очков и снова возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. «Верона» (52) находится на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что гол Фабиана Руиса принёс «Наполи» победу над «Торино» в матче Серии А.