Дубль Тонали помог «Милану» переиграть «Верону» в матче Серии А

«Милан» одержал победу над «Вероной» в матче 36-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Вероне и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе россонери дубль оформил Сандро Тонали (45+3' и 49'), а также отличился Алессандро Флоренци (86'). У хозяев единственный мяч забил Марко Фараони (38').

Таким образом, «Милан» набрал 80 очков и снова возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. «Верона» (52) находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Фабиана Руиса принёс «Наполи» победу над «Торино» в матче Серии А.