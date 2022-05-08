Микроавтобус с фанатами «Спартака» попал в аварию, один человек погиб

Микроавтобус с болельщиками московского «Спартака» попал в аварию по пути из Екатеринбурга с матча 28-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом».

«По возвращении домой на трассе Миасс — Карабаш в ДТП попал микроавтобус с 15 болельщиками красно-белых. Один человек погиб», — сообщается на странице фанатского объединения «Фратрия» в соцсети «ВКонтакте».

«Фратрия» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего болельщика, а пострадавшим желает скорейшего выздоровления.

«Спартак» на выезде 7 мая в Екатеринбурге переиграл «Урал» со счётом 3:1. Красно-белые (37) поднялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча с «Рубином».