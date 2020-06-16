Избрание хоккеиста мэром и голкиперы напрокат в Бразилии: околоспортивные события прошедшей недели

Хоккеист Брэндон Боченски победил на выборах мэра города Гранд-Форкс в Северной Дакоте. Жена Павла Мамаева рассказала о драках с мужем, а паралимпийская чемпионка Оксана Савченко пожаловалась на хамство со стороны полицейского. Между тем в Бразилии запустили приложение для футбольных вратарей. Околоспортивные события прошедшей недели — в материале RT.

Экс-хоккеист «Барыса» избран мэром американского города



Бывший нападающий казахстанского «Барыса» Брэндон Боченски был избран мэром 50-тысячного города Гранд-Форкс в штате Северная Дакота. За экс-хоккеиста проголосовали 49,62% избирателей, в то время как его главный соперник, уже бывший градоначальник Майкл Браун, занимавший этот пост последние 20 лет, сумел заручиться поддержкой лишь 31,81% участников голосования.

В интервью Sports.ru спортсмен признался, что избирательная кампания обошлась ему в $30 тыс. Одновременно с политикой экс-игрок КХЛ намерен продолжать деятельность в бизнесе. Если верить Боченски, он пошёл на выборы, потому что хотел сделать Гранд-Форкс чуть лучше.

«Думаю, город готов к переменам. Мы вновь запустим бизнес, запустим экономику. Мы введём такой порядок налогообложения, чтобы нагрузка распределялась на всех равномерно. Я думаю, цифры по налогу с продаж превзойдут прогнозы», — заявил Боченски после оглашения итоговых результатов.

Девушку-бойца оштрафовали за перевес в 90 г

Опытный боец Джессика Ай попала в неловкое положение на контрольном взвешивании перед турниром UFC on ESPN 10 в Лас-Вегасе. 33-летняя спортсменка не смогла уложиться в рамки наилегчайшей весовой категории, даже полностью раздевшись.

90 г сверх лимита в итоге обернулись вычетом 25% гонорара. В комментарии для фанатов в Instagram Ай призналась, что согласилась выступить в шоу всего за 2,5 недели до боя. По её словам, она восхищается бойцами, которые принимают решение о схватке буквально в последнюю минуту.

В любом случае усилия американки по прозвищу Зло оказались напрасными. В пятираундовом поединке она уступила по очкам своей соотечественнице Синтии Калвильо.

Между тем один из лучших российских бойцов Александр Волков завершает приготовления к поединку с американцем Кёртисом Блейдсом на турнире UFC on ESPN 11. Как рассказал тренер российского тяжеловеса Тарас Кияшко, его подопечный мог сыграть сына Ивана Драго в фильме «Крид 2», вышедшем на экраны в 2018 году.

В мире ММА Волков носит прозвище героя Дольфа Лундгрена из популярной франшизы о Рокки Бальбоа. Часто отмечается внешнее сходство россиянина с голливудским актёром шведского происхождения. Впрочем, кинопробы Волкова не увенчались успехом. В итоге роль Виктора Драго исполнил боксёр-любитель Флориан Мунтяну.

Жена Смольникова призналась в нелюбви к футболу

Жена защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерина призналась, что никогда не любила и не понимала вид спорта, которым зарабатывает на жизнь её муж. Девушка подчеркнула, что если завтра футбола вдруг не станет, то уровень жизни их семьи никак не изменится, поскольку заработанные деньги пара старалась грамотно вкладывать.

«Мне гораздо спокойнее, чем пять лет назад», — отметила супруга игрока в документальном фильме «Нефутбольные истории» на «Матч ТВ».

Она также рассказала о трудном детстве и собственном благотворительном фонде, которому посвящает всё свободное время.

Жена другого российского футболиста — полузащитника «Ростова» Павла Мамаева — заявила, что часто дерётся с супругом, и для них это нормально. Она отметила, что футболист своеобразно выражает чувства: может толкнуть её и посмеяться.

Также Алана Мамаева считает, что женщина сама выбирает, какой она будет в отношениях с мужчиной — слабой или сильной.

«Я всегда чувствовала себя выше других. Умнее, красивее, сильнее. Меня ещё в детстве пытались постоянно задевать, и я зарабатывала авторитет силой», — резюмировала жена полузащитника.

Голкипер напрокат в Бразилии

В Бразилии запустили приложение для смартфона «Голкипер напрокат», позволяющее любительским командам арендовать вратаря на один матч. По словам одного из основателей стартапа, желающие сразиться в футбол бразильцы в 70% случаев сталкиваются с проблемой при поиске голкипера: выступать в данном амплуа мало кто хочет. Отныне приложение будет соединять спрос и предложение по критериям даты, времени и места. За час игры вратарю придётся заплатить 30 реалов (около 408 рублей). Разработчики приложения берут совсем небольшую комиссию.

Об использовании нового сервиса на сайте Reddit рассказал вратарь-любитель с ником brazilian_liliger.

«Много раз играл после поиска команды через это приложение. Я стою на воротах всю жизнь. Безумно обрадовался, когда это приложение вышло. Мне очень понравилось. Я играл в футбол пять дней в неделю, но, если посмотреть статистику, там есть ребята, которые проводят больше одной игры в день. Много на нём не заработаешь. Но в месяц на пиво вполне хватит, к тому же ты знакомишься с новыми людьми. Это как Uber для голкиперов», — отметил бразилец.

Полицейский нахамил чемпионке Паралимпиады

Паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко попыталась проехать на автомобиле по перекрытой дороге, а остановивший её инспектор ГИБДД потребовал документы об инвалидности и в грубой форме поинтересовался у девушки, всё ли у неё в порядке с головой.

Видео инцидента, который произошёл в Уфе, спортсменка опубликовала в Instagram. На кадрах Савченко спрашивает у полицейского, почему ей не дают проехать. Собеседник отвечает: «Клоунаду не устраивайте, инвалид. Или вы инвалид на голову?»

Позже Савченко рассказала изданию «Спорт-Экспресс» подробности перепалки. По словам девушки, она направлялась в гостиницу, однако ведущая к ней дорога оказалась перекрыта. Савченко попыталась выяснить, в чём причина. В результате полицейские забрали у Савченко документы на проверку и только через полчаса отпустили, разрешив проехать к гостинице.

Савченко призналась, что не хочет увольнения инспекторов — достаточно будет менее жёсткого наказания.

«Мне кажется, для них напрашивается проведение тренингов по общению с людьми», — уточнила спортсменка.

Саленко предложил ветеранам сборных России и Украины сыграть в футбол

Экс-футболист киевского «Динамо» Олег Саленко, в начале 1990-х выступавший за сборные Украины и России, предложил примирить конфликтующие страны путём проведения товарищеского матча. По мнению форварда, такую встречу можно было бы организовать с участием ветеранов футбола обеих стран на нейтральной территории. Проживающий в Киеве Саленко признался, что его друзья из России поддерживают идею. Однако Украинская ассоциация футбола на это не пойдёт, уверен он.

Автор пяти голов в ворота сборной Камеруна на чемпионате мира 1994 года также приветствовал желание Александра Кокорина увидеть матч между двумя ведущими сборными на постсоветском пространстве в рамках Евро-2020. «Согласен, пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией», — подчеркнул Саленко в интервью Meta-ratings.com.ua.