Незаконная транспортировка крови и новые аресты: в Германии набирает обороты допинговый скандал

Немецкая прокуратура обнародовала новые факты по допинговому делу врача из Эрфурта Марка Шмидта, фигуранта громкого скандала с переливанием крови на ЧМ по лыжному спорту в Зефельде. По данным следствия, Шмидт курировал сеть, которая связывала несколько стран, а также активно тестировал на атлетах запрещённые препараты.

Всемирная сеть

Дело немецкого врача Марка Шмидта приобретает всё более серьёзные масштабы. Последнюю информацию о ходе полицейского расследования общественности предоставил ведущий прокурор Мюнхена Кай Грэбер. По словам представителя власти, уже известно, что в числе пострадавших на данный момент числится 21 спортсмен, а факты использования созданного Шмидтом кровяного допинга зафиксированы на территории Германии, Австрии, Италии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словении, Южной Кореи и Гавайских островов.

О точном количестве заборов крови с её последующим возвращением в организм прокурор сообщать не стал, однако, по данным немецкого издания ARD, речь идёт о трёхзначной цифре.

Всего же в медикаментозных схемах доктора Шмидта были задействованы представители восьми видов спорта. Пока сообщается о лыжных гонках и шоссейных велогонках, информацию о других видах следствие не разглашает. Учитывая тот факт, что кровяной допинг необходим в первую очередь атлетам, нуждающимся в повышении выносливости организма, журналисты предполагают, что в «чёрный список» с наибольшей долей вероятности могут попасть триатлон, конькобежный спорт и лыжное двоеборье.

Эксперименты и незаконная транспортировка крови

Узнав о масштабе нарушений и количестве задействованных в них спортсменов, немецкие СМИ поспешили дать делу доктора Шмидта определение «кровопролитное».

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Кроме того, стали известны подробности транспортировки крови. По данным мюнхенской прокуратуры, для этого Шмидт использовал организмы самих спортсменов.

Перед отъездом на крупные соревнования в вены атлетов вводился дополнительный литр крови, который по прибытии в конечную точку забирался обратно для дальнейшего использования.

Таким образом, Шмидт подвергал пациентов серьёзной опасности, связанной с высоким кровяным давлением, и вынуждал клиентов применять сильнодействующие препараты от тромбоза.

Журналисты также сообщают об установленном случае негативного действия обработанной крови на организм — внезапно вспыхнувший жар во всём теле вынудил спортсмена буквально засунуть руки в снег, чтобы сбить повысившуюся температуру. Имя атлета держится в секрете.

Допинг на Олимпиаде

Расследуя новые сюжетные линии в деле врача, телеканал ARD заявил, что глобальная допинговая сеть, затрагивающая ряд стран и напрямую связанная с клиникой доктора Шмидта, успешно работала и во время Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Об этом в своих соцсетях заявил журналист Хайо Зеппельт. До сих пор не уточняется, работала ли лаборатория непосредственно на территории Южной Кореи или же кровь, впоследствии перелитая спортсменам, доставлялась в Пхёнчхан иными способами.

Staatsanwaltschaft München 1 zu Erfurt: Mindestens 21 Athleten seit Ende 2011, 8 europ. Nationen, „dreistellige“ Zahl von Blutdopingbehandlungen, weltweit agierendes Netzwerk - auch während Olympia in Pyeongchang — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 20 марта 2019 г.

При этом Зеппельт утверждает, что в громком допинговом скандале могут быть замешаны и представители команд — участниц веломногодневки «Тур де Франс».

Cвою незаконную медицинскую деятельность доктор Шмидт, согласно предварительным данным следствия, мог осуществлять начиная с 2011 года.

Аресты и подозреваемые

Доктор Марк Шмидт арестован 27 февраля, позже были задержаны трое его помощников, а на днях под стражу отправился пятый фигурант допингового дела — 38-летний курьер, не имеющий медицинского образования. В ходе следствия мужчина признался, что без отсутствия необходимых навыков предоставлял услуги не только по транспортировке материала, но и по его изготовлению и введению в организм.

Также сообщается, что двое из задержанных помощников Шмидта действительно находились в Пхёнчхане во время ОИ, однако подробности не разглашаются.

По сведениям мюнхенской прокуратуры, Шмидт активно сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые данные. Так, в ходе расследования стало известно, что клиника в Эрфурте специализировалась не только на кровяном допинге, но и на запрещённом гормоне роста. При этом за медицинское сопровождение Шмидта спортсмены платили от 4 тыс. до 15 тыс. евро.

Кроме того, власти Германии заявили, что удовлетворены ходом расследования и продолжат поиски всех участников и пострадавших в глобальном медицинском эксперименте. В скором времени станут известны имена всех спортсменов — их идентифицируют по анализам ДНК крови в пакетах, изъятых в ходе рейда.