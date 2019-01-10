Шанс для Туктамышевой и Медведевой: федерация фигурного катания может изменить состав сборной России перед ЧМ

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может внести изменения в состав сборной перед чемпионатом мира в японском городе Сайтама. Об этом заявил заслуженный тренер и наставник Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин. По его словам, ФФККР планирует сделать одну или две замены перед мировым первенством, и места в команде получат спортсмены, которые сейчас находятся в запасе. У кого есть шансы войти в национальную сборную — в материале RT.

В конце декабря ФФККР сформировала состав сборной России, который должен будет представлять страну на главных международных стартах 2019 года — чемпионатах Европы и мира, которые пройдут в Минске и Сайтаме соответственно. Список спортсменов был составлен на основании первенства России, которое получилось крайне неоднозначным и завершилось с весьма неожиданным результатом. Больше всего сюрпризов преподнесли соревнования в женском одиночном разряде. Весь пьедестал почёта заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная, которые не имеют права представлять свою страну на турнирах уровня ЧЕ и ЧМ.

Поэтому на чемпионат Европы, который пройдёт в январе, отправятся Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. А в число запасных вошли провалившая домашние состязания Евгения Медведева и пропустившая их из-за воспаления лёгких Елизавета Туктамышева.

Но, по словам заслуженного тренера России и СССР Алексея Мишина, пропуск первенства континента не ставит крест на перспективах фигуриста отобраться на чемпионат мира. По его словам, в ФФККР уже сейчас подумывают о том, чтобы произвести замены и взять в Японию других спортсменов.

«Федерация заверила, что минимум один, а может быть, два участника чемпионата Европы будут заменены. Их место (в составе сборной на чемпионат мира. — RT) займут запасные», — цитирует Мишина «Комсомольская правда».

Безусловно, самые громкие дебаты вызывает состав участников именно в женских соревнованиях. Если позиции Загитовой остаются практически незыблемыми, то попадание в состав на чемпионат мира Константиновой и Самодуровой может вызывать определённые вопросы. Станислава весьма неудачно выступила на этапах Гран-при и не смогла завоевать путёвку в финал. В Финляндии она уступила лишь действующей олимпийской чемпионке, зато во Франции стала пятой, помимо прочих пропустив вперёд свою прямую конкурентку в борьбе за путёвку на чемпионат Европы — Медведеву. Софья же была несколько более успешна и смогла квалифицироваться на турнир в Ванкувере, правда, там смотрелась далеко не идеально. Россиянка заняла предпоследнее, пятое место, опередив лишь японку Сатоко Мияхару.

В Канаде выше Самодуровой оказалась и Туктамышева. Елизавета блестяще провела первую половину сезона, вновь заявив о себе как о реальной претендентке на высокие места. Кроме того, она смогла завоевать сердца миллионов зрителей, а вместе с ними и статус главной звезды мирового фигурного катания. Учитывая её предыдущие результаты, вряд ли стоит сомневаться, что и на первенстве России она смогла бы выступить более чем достойно.

Таким образом, чтобы сохранить за собой место в национальной команде, Константиновой и Самодуровой необходимо успешно выступать на грядущем чемпионате Европы в Белоруссии. Лишь высокие места на этом турнире заставят ФФККР задуматься о том, чтобы оставить их в обойме, а не предпочесть более опытную Туктамышеву.

Что касается Медведевой, то она всё ещё проходит сложный период адаптации к новому тренеру. Спортсменка продолжает экспериментировать, что было отлично заметно и на чемпионате России. На нём Евгения представила абсолютно новую короткую программу, показав при этом не очень высокие результаты. Фигуристка провалила первый прокат, однако во втором выступила значительно лучше, уступив по баллам лишь тройке медалисток. Таким образом, сбрасывать со счётов двукратную чемпионку мира также не стоит.

При этом замены в составе могут произойти и из-за травм или внезапной болезни спортсмена. Так, накануне стало известно, что Наталья Забияко и Александр Энберт не будут представлять свою страну на чемпионате Европы. Спортсмены заняли второе место на первенстве России, но выступить в Минске не смогут из-за травмы партнёра. Отмечается, что их место займут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые остались в шаге от пьедестала на турнире в Москве.

Что же касается Медведевой, она отлично знает, что участие в континентальном турнире не гарантирует выступления на первенстве планеты. В прошлом году сама Евгения стала вице-чемпионкой континента и Олимпиады в Пхёнчхане, но пропустила чемпионат мира из-за травмы. К слову, там её заменила именно Константинова. Также с соревнований были вынуждены сняться Ксения Столбова и Фёдор Климов. Действующие чемпионы России были готовы побороться за медали в Милане, но партнёрша получила травму.

На перспективы Туктамышевой и Медведевой выступить в Сайтаме может повлиять и будущая Универсиада. В настоящий момент фигуристки входят не только в число запасных на чемпионат Европы, но также значатся как участницы соревнований в Красноярске, которые для страны очень важны.

При этом Алексей Мишин считает, что выступление на Универсиаде может помешать его подопечной показать высокие результаты на чемпионате мира по фигурному катанию.

Также по теме «Работаем с цирковыми акробатами»: пара фигуристов Павлюченко — Ходыкин о дебютном сезоне и новогодних планах Участие в финале Гран-при по фигурному катанию — ценнейший опыт, заявили в интервью RT Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Они заняли...

«С бытовой точки зрения Лиза поправилась. Она стала прыгать сложные прыжки. Через несколько дней расскажу про тройной аксель... Она включена в команду на Универсиаду, но неизвестно, надо ли ехать перед чемпионатом мира в Красноярск», — заключил наставник.

В двух оставшихся видах программы вряд ли стоит рассчитывать на кардинальные изменения. В мужском одиночном турнире лидирующая тройка во главе с Максимом Ковтуном значительно оторвалась от ближайших конкурентов и практически свела к нулю шансы на замену. Так, завоевавший бронзу Александр Самарин (265,49 балла) опередил ставшего четвёртым Андрея Лазукина на 27,83 балла.

В танцевальных парах есть два явных дуэта-лидера — Виктория Синицына и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин. Обе пары набрали больше 205 баллов, в то время как ставшие третьими Софья Евдокимова и Егор Базин дотянули лишь до отметки в 179,21 балла. При этом потеснить юных атлетов могут сразу четыре пары, которые расположились от них на расстоянии менее восьми очков. Ближе всех — Бетина Попова и Сергей Мозгов с 176,93 балла.