Не тот Ростов: как в России помогли перепутавшим два города иностранным болельщикам

RT выяснил подробности курьёзного инцидента, случившегося с семейной парой из Швейцарии. Адриан и Габриэль Зеллвегер приехали на чемпионат мира поддержать свою сборную. Их история напоминает сюжет кинокомедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»: они перепутали Ростов Великий и Ростов-на-Дону и забронировали гостиницу не в том городе. Правда, иностранцам повезло: сначала любители футбола попали на хлебосольную русскую свадьбу, а затем — к специалистам службы «112», которые помогли им с заселением в отель, а затем и с отъездом. Вероятно, приключения закончились хорошо: по крайней мере, к спасателям гости ЧМ больше не обращались.

Как рассказала RT жительница Ростова-на-Дону Татьяна Чижикова, она с друзьями и близкими гуляла на свадьбе, когда внезапно заметила двух иностранцев, просивших о помощи тамаду. Ими оказались гражданин Швейцарии Адриан Зеллвегер и его жена, гражданка Австрии Габриэль.

«Но тамада на английском не разговаривала, да и мы тоже не особо. Общими усилиями смогли понять, что случилось, — вспоминает Чижикова. — Посмотрели их распечатку бронирования и увидели, что их гостиница находится не в Ростове-на-Дону, а в Ростове Великом — это больше тысячи километров отсюда!»

Оказалось, что при бронировании европейцы перепутали два города и вместо отеля в Ростове-на-Дону, где проходил матч, заказали номер в гостинице Ростова Великого. Гостиница называлась «Селивановъ». Взяв такси в аэропорту, иностранцы сказали её название водителю. Таксист не догадался посмотреть их ваучер и повёз на улицу Селивановскую в Ростове-на-Дону, очевидно, решив, что они живут в местной гостинице «Гранат».

Высадив семейную пару прямо напротив ресторана по адресу Селивановская, 66, где в это время проходила свадьба, водитель уехал.

«Когда я посмотрела их ваучер и сказала, что их гостиница и город находятся на расстоянии больше тысячи километров от нас, они долго смеялись, — рассказывает Чижикова. — Они были в таком шоке, что у нас в стране два Ростова. Не могли понять, как такое может быть».

Гости свадьбы долго решали, как поступить. В результате позвонили в службу «112». Чижикову соединили с переводчиком, потому что в первую очередь было необходимо объяснить ситуацию заблудившимся иностранцам.

На связи оказалась оператор-лингвист службы «112» в Ростовской области Яна Столбова. Столбова работает в службе спасения уже два года — почти с момента её создания. Она владеет английским и корейским языками, а заодно учится на заочном отделении в Ростовском государственном университете экономики и права.

Яна Столбова

© Личный архив Яны Столбовой

Чижикова объяснила Столбовой ситуацию, и та попросила Адриана и Габриэль находиться рядом с россиянами, пока служба спасения будет решать вопрос. Чижикова и её друзья упрашивали пару зайти в ресторан и принять участие в празднике, пока они ждут помощи от спасателей, но те смущались.

«Они очень стеснялись заходить в заведение, — говорит Чижикова. — Поэтому мы на подносах им вынесли закуску, водку, сок. Но водку они пить отказались. Я их понимаю: в чужой стране, в такой ситуации...»

Тем временем спасатели службы «112» размышляли, как можно помочь иностранцам. Яна Столбова созвонилась с Адрианом и Габриэль, и те спросили, смогут ли они доехать до своей гостиницы на такси.

«Мы объяснили, что это находится очень далеко и не получится туда на такси уехать, — говорит Столбова. — Параллельно мы стали связываться со службой гостеприимства, с волонтёрами и пытались найти им отель. Заодно оказалось, что Татьяна с друзьями тоже пытается найти свободные номера в гостинице, где понимают по-английски. В итоге номера нашлись, и мы, посовещавшись, поселили их там».

Яна Столбова отметила, с каким радушием гости свадьбы отнеслись к иностранцам.

«Это потрясающе, что у нас в Ростове такие отзывчивые люди, — заметила она. — Более того, они сами вызвались отвезти болельщиков прямо к отелю. Они заселились, и таким образом разрешилась эта ситуация».

За то время, пока россияне разрешали проблему Адриана и Габриэль, они успели подружиться с иностранцами.

«Габриэль была очень благодарна, — вспоминает Чижикова. — Она попросила своего мужа сфотографировать нас с ней. Но контактов, к сожалению, у нас не осталось. Мы пытались разглядеть полное имя Габриэль в паспорте болельщика, который висит у неё на груди, но качество снимка на телефоне этого не позволило. Очень жаль. В самом начале мы говорили о том, что надо обменяться Instagram и телефонами. Она была настолько воодушевлена, что мы познакомились, что помогли им. Но во всей той суете мы растерялись. И теперь потерялись с ними».

Однако, как отмечает Яна Столбова, у гостей чемпионата мира, по всей видимости, всё сложилось хорошо. Как объяснила спасатель, те благополучно провели ночь в гостинице, а затем, вероятно, уехали в Москву. По крайней мере, говорит лингвист, паре объяснили, что если снова возникнут трудности или вопросы, они могут обратиться за помощью. Но звонков в службу «112» больше не поступало.