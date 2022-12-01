Провокации от Джаки, перепалка Роналду и обида Суареса на судей: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Футболист сборной Швейцарии Гранит Джака, этнический косовский албанец, запомнившийся серией провокаций в матче ЧМ с командой Сербии, заявил, что в его поведении не было политического подтекста. Португалец Криштиану Роналду признался, что вспылил после требования южнокорейского игрока Чхо Кю Суна побыстрее идти на замену. Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо покинул свой пост после вылета с турнира, а форвард Уругвая Луис Суарес раскритиковал судей и ФИФА за недостаток уважения к его национальной команде.

Безобразное поведение Джаки

Сборная Сербии покидает чемпионат мира по футболу после поражения от швейцарцев в решающем матче группового этапа. Это совершенно опустошило игроков, ведь, по словам капитана команды Душана Тадича, все рассчитывали на выход из группы.

«У нас были шансы, провели хороший матч. Сложно, когда ты ведёшь и быстро пропускаешь два мяча. Эмоции? Эмоций нет, мы проиграли», — цитирует Тадича «Матч ТВ».

Нападающий Александр Митрович, в свою очередь, откровенно признал, что соперник был лучше готов к этой встрече и заслужил победу.

«Эти три игры на чемпионате мира — доказательство того, как трудно сюда попасть. Нас наказали за каждую ошибку, и нам нужно улучшать некоторые тактические моменты. В раздевалке была тишина, эмоций хватало сегодня. Это тяжёлое поражение, игроки опустошены. Мы сделали всё возможное, но этого оказалось мало. Психологически очень сложно сейчас. Понимаю, будет много критики, но, когда у нас было всё хорошо, мы слышали похвалу», — сказал серб.

Матчи этих двух национальных команд в последние годы носят принципиальный характер, так как в основном составе Швейцарии играют два этнических косовских албанца — Шердан Шакири и Гранит Джака. На ЧМ-2018 в России они отличились тем, что, празднуя голы в ворота Сербии, изображали сложенными ладонями албанского орла, а на этот раз Джака дважды едва не довёл матч до массовой потасовки.

Сначала он показывал неприличные жесты в адрес запасных игроков Сербии, из-за чего они рванули на поле выяснять отношения, а потом в одном из игровых эпизодов сцепился с Николой Миленковичем. После игры швейцарец не остановился и надел футболку партнёра по команде Ардона Ясари, причём задом наперёд, чтобы хорошо было видно фамилию. В Сербии многие восприняли это как дань уважения Адему Яшари — одному из основателей так называемой Армии освобождения Косова.

Сам футболист заявил, что политического подтекста в его действиях не было. «Ардон — молодой футболист, с которым я очень хорошо общаюсь. Я пообещал ему, что если забью, то надену его футболку», — приводит слова полузащитника журналист Лукас Вердер в социальной сети.

Поразительно, но на фоне этих скандалов Джака получил звание лучшего игрока матча.

Не обошлось, конечно, и без стычек болельщиков. По сообщениям СМИ, столкновения между швейцарскими и сербскими фанатами случились в Базеле, а в Цюрихе группа албанцев избила мужчину с сербским флагом.

Подлила масла в огонь и президент частично признанного Косова Вьоса Османи, которая своеобразно поздравила сборную Швейцарии с победой. «Молодцы, албанцы», — написала она на своей странице в социальных сетях, опубликовав фотографию Джаки и Шакири, изображающих руками орлов.

Роналду разозлился на замечание корейца

Криштиану Роналду вступил в перепалку с игроком сборной Южной Кореи Чхо Кю Суном в третьем матче группового этапа ЧМ. 37-летнего португальца заменили на 65-й минуте встречи. Уходя с поля, он несколько раз показал корейскому футболисту прижатый к губам указательный палец.

«Перед моей заменой один из их игроков стал говорить мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал, что ему лучше помолчать. У него нет полномочий для такого, он не должен высказывать своё мнение. Я бы ускорил темп, если бы судья сказал мне сделать это. В полемике нет необходимости. Был разгар игры», — цитирует форварда О-jogo.

На корейцев этот эпизод в конечном счёте никак не повлиял: они вырвали победу в матче благодаря голу Хван Хи Чана на 91-й минуте и в третий раз в истории пробились в плей-офф чемпионата мира. Причём команда проводила игру без главного тренера, так как Паулу Бенту получил красную карточку после игры с Ганой за споры с судьёй. Руководил сборной его помощник Сержиу Кошта.

«Того, что мы сделали в трёх матчах, более чем достаточно. Эту победу мы заслужили. Поздравляю всех нас, мы очень счастливы. Посвящаем эту победу нашему тренеру Паулу Бенту», — заявил специалист в послематчевом интервью.

В свою очередь, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признался, что сложнее всего было дождаться окончания параллельного матча между Ганой и Уругваем, от которого зависело, какая из трёх команд выйдет в плей-офф.

«Это были самые долгие шесть минут в моей жизни. Однако мы были действительно позитивно настроены. Я сказал партнёрам: «Даже если Уругвай забьёт ещё один мяч и выбьет нас из чемпионата мира, я всё равно буду гордиться этой сборной. Я рад, что вы отдали все свои силы. Посмотрим, что произойдёт». Мы просто ждали, но это было действительно долгое ожидание», — приводит слова игрока L'Equipe.

Неожиданная просьба Неймара

Камерунец с российским паспортом Гаэль Ондуа обменялся футболками с лидером сборной Бразилии Неймаром после заключительного матча группового этапа. «Неукротимые львы» обыграли пентакампеонов, однако не смогли выйти в плей-офф.

«Неймар — это игрок, которого я очень уважаю! После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел», — рассказал Ондуа в своём Telegram-канале.

Также он отметил, что чемпионат мира в Катаре останется в его памяти на всю жизнь. По словам Гаэля, он многому научился на этом турнире.

«Особенно — ценить каждый день, каждый матч, каждого болельщика, который поддерживает тебя персонально. И конечно, партнёров по команде. А ещё сбылась моя мечта! Я сыграл на чемпионате мира. Чувствовал настоящее счастье, находясь здесь, и получал невероятные эмоции от каждой минуты, проведённой на поле», — написал Ондуа.

В свою очередь, наставник сборной Камеруна Ригобер Сонг заявил, что очень гордится своими игроками, так как они показали себя настоящими воинами.

Между тем в сборной Бразилии не исключили, что Неймар сыграет в 1/8 финала турнира с командой Южной Кореи. Матч пройдёт 5 декабря.

«Давайте не спешить, он только в субботу начнёт тренироваться с мячом. Посмотрим, как он отреагирует на новый вид нагрузки», — цитирует Reuters врача селесао Родриго Ласмара.

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А вот Габриэл Жезус и Алекс Теллес больше не выйдут на поле на ЧМ-2022. Оба футболиста получили повреждения в матче с Камеруном. Восстановление Жезуса займёт до месяца, а Теллесу может потребоваться операция, сообщает Globo.

Кадровые решения

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо пополнил список наставников, оставивших свои посты после вылета с чемпионата мира. Ранее полномочия с себя сложили Роберто Мартинес (Бельгия) и Карлуш Кейруш (Иран).

«Я всегда говорил, что если мы выйдем на ЧМ, то после него я уйду в отставку, даже если мы станем чемпионами. Футбол прекрасен, но иногда и безобразен. Именно таким он был для нас сегодня. Нужно учиться (на ошибках. — RT), и я абсолютно уверен, что мы извлечём из этого урок на будущее», — приводит слова специалиста BBC Sроrt.

А вот тренер национальной команды Германии Ханс-Дитер Флик покидать свой пост не намерен, несмотря на то что Бундестим уже второй чемпионат мира подряд не выходит из группы. В Немецком футбольном союзе также хотят, чтобы специалист остался в команде как минимум до Евро-2024. Одна из причин такого решения — отсутствие альтернатив, заявил менеджер сборной Оливер Бирхофф.

«У Ханси контракт до 2024 года, и, думаю, он его отработает. Конечно, я осознаю, что механизм запущен, выступление (сборной. — RT) вовсю обсуждается. Я буду нести ответственность, а продолжать работу или нет, придётся решать другим, не мне», — цитирует чемпиона Европы 1996 года Sports.ru со ссылкой на Kicker.

Обида Уругвая

Сборная Уругвая нанесла поражение Гане в заключительном матче группового этапа, но не смогла пройти в плей-офф из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей, чем у Южной Кореи. Для команды это стало ударом, особенно с учётом довольно спорного пенальти в ворота Серхио Рочета в игре с португальцами. Официально со стороны ФИФА по этому поводу не было заявлений, но член исполкома Федерации футбола Уругвая Эдуардо Аче со ссылкой на слова главы судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины отметил, что тот одиннадцатиметровый удар за игру рукой был назначен ошибочно.

«Команда сделала всё возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Футбол, настроение, игра, голы, созданные моменты и даже те, что у нас отняли, но это футбол. Мы возвращаемся домой с неприятным осадком в душе. Мы отдали все свои силы. В ФИФА нам сообщили, что пенальти в игре с Португалией, с которого та забила гол, был неверно назначен и этому есть доказательства. Но сейчас нет необходимости искать оправдания», — прокомментировал вылет с ЧМ главный тренер Уругвая Диего Алонсо.

Игроки тяжело переживали неудачу. Так, форвард Эдинсон Кавани, уходя с поля в раздевалку, опрокинул монитор VAR. Вероятно, таким образом он выместил свою злость на специалистов видеосистемы за два неназначенных пенальти в ворота Ганы. О них же высказался и Луис Суарес, который после матча не смог сдержать слёз от обиды.

«ФИФА и судейский комитет должны объяснить, на чём основывается их решение назначать невероятные пенальти (в наши ворота. — RT) и не назначить сегодня два в нашу пользу. Это не оправдание, но нам нужно что-то делать с недостатком влияния. После игры я хотел увидеть своих детей, однако представители ФИФА отказали мне. Хотя к футболисту сборной Франции дети пришли на скамейку запасных. Кажется, Уругваю нужно больше влияния, ФИФА всегда против Уругвая», — заявил футболист.