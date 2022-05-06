На МКС провели эксперимент по сокращению времени адаптации космонавтов к невесомости
По его словам, планируется изучить методы сокращения времени адаптации человека к невесомости и уменьшать интенсивность испытываемых в процессе эффектов. Дубров отметил, что в данном контексте речь может идти о целом комплексе мер.
«Тренировки, может быть, медикаментозная поддержка, может быть, какие-то стимулирующие, электростимулирующие воздействия», — сказал он ТАСС.
Космонавт добавил, что результаты эксперимента изучают специалисты. Впоследствии они выработают соответствующие рекомендации.
Ранее завлабораториями в Объединённом институте высоких температур РАН и в НИЯУ МИФИ Сергей Пикуз рассказал, что российские физики в соавторстве с европейскими коллегами сымитировали в лаборатории рождение новых звёзд в результате взрыва сверхновой.