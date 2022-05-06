На МКС провели эксперимент по сокращению времени адаптации космонавтов к невесомости

Короткая ссылка
На Международной космической станции (МКС) провели эксперимент по сокращению времени адаптации космонавтов к невесомости с помощью тренировок и препаратов, заявил космонавт «Роскосмоса» Пётр Дубров.

По его словам, планируется изучить методы сокращения времени адаптации человека к невесомости и уменьшать интенсивность испытываемых в процессе эффектов. Дубров отметил, что в данном контексте речь может идти о целом комплексе мер.

«Тренировки, может быть, медикаментозная поддержка, может быть, какие-то стимулирующие, электростимулирующие воздействия», — сказал он ТАСС.

Космонавт добавил, что результаты эксперимента изучают специалисты. Впоследствии они выработают соответствующие рекомендации.

Ранее завлабораториями в Объединённом институте высоких температур РАН и в НИЯУ МИФИ Сергей Пикуз рассказал, что российские физики в соавторстве с европейскими коллегами сымитировали в лаборатории рождение новых звёзд в результате взрыва сверхновой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить