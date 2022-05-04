Жители Московской области в ночь на 5 мая смогут увидеть метеорный поток Майские Аквариды
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«Если горожане окажутся с 4 по 5 мая вечером и ночью за городом, причём чем дальше от Москвы, тем лучше, то, может быть, им и повезёт наблюдать под утро несколько, а может быть, и несколько десятков довольно ярких вспышек», — приводит её слова сайт «Москва 24».
Рублёва уточнила, что для этого необходимо ясное небо.
Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что пик метеорного потока Майские Аквариды пройдёт 5—6 мая.