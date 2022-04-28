Космонавт Рязанский высказался о перспективах отдельной станции для туристов

Космонавт-испытатель Сергей Рязанский высказался о перспективах отдельной станции для туристов.

«Когда компании, занимающиеся организацией космического туризма, наработают статистику безопасности, тогда клиенты пойдут стабильным потоком. После популяризации путешествий в космос возможно создание отдельной коммерческой космической станции, куда будут привозить туристов, и тем самым они не будут пересекаться с профессионалами», — заявил он в беседе с Тульской службой новостей.

Как напомнил Рязанский, в настоящее время вылеты туристов проводятся на Международную космическую станцию.

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный в беседе с «Известиями» заявил, что санкции против России будут препятствовать развитию космической отрасли, но в стране будут стараться купировать их эффект.