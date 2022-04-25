В Рязанской области появится «Аэрокосмическая инновационная долина»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановлении о создании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина» в Рязанской области.

Об этом говорится на сайте правительства России.

Основными сферами деятельности ИНТЦ станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии.

Компании — резиденты центра займутся разработкой передовых технологий, уникальных материалов, а также новых видов продукции. Более 30 компаний уже заявили о своём желании участвовать в работе ИНТЦ.

Кроме того, заинтересованность в сотрудничестве выразили Объединённая авиастроительная корпорация, ВКО «Алмаз-Антей», «Роскосмос» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Инициаторами создания центра стали Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) и региональное правительство.