В Рязанской области появится «Аэрокосмическая инновационная долина»
Об этом говорится на сайте правительства России.
Основными сферами деятельности ИНТЦ станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии.
Компании — резиденты центра займутся разработкой передовых технологий, уникальных материалов, а также новых видов продукции. Более 30 компаний уже заявили о своём желании участвовать в работе ИНТЦ.
Кроме того, заинтересованность в сотрудничестве выразили Объединённая авиастроительная корпорация, ВКО «Алмаз-Антей», «Роскосмос» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Инициаторами создания центра стали Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) и региональное правительство.