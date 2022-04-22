Научный сотрудник Малахов назвал самое важное в изучении космоса

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов назвал самое важное в изучении космоса.

«Первый столп — это исследования планет и тел Солнечной системы. Естественно, особняком стоят Луна и Марс. Луна как плацдарм для отработки технологий пребывания в дальнем космосе. Марс как единственная другая планета в Солнечной системе, которая колонизируема», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, второй столп — освоение других планет, в основном это лунные проекты.

Третьим столпом Малахов назвал астрофизику, изучение дальних звёзд, поиск экзопланет, а также «всё, чем занимаются многочисленные радиокомплексы на Земле и в космосе».

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный в беседе с «Известиями» заявил, что санкции против России будут препятствовать развитию космической отрасли, но в стране будут стараться купировать их эффект.