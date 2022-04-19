Новый российский экипаж МКС 19 апреля завершил первый выход в открытый космос
«Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос по российской программе», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Выходной люк модуля «Поиск» был закрыт 19 апреля в 00:37 мск, таким образом, они провели в открытом космосе 6 часов 37 минут.
Космонавты выполнили ряд работ для подготовки дистанционного манипулятора ERA к работе.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об отборе кандидатов в космонавты от Белоруссии и назвал качества, которыми должны будут обладать специалисты.