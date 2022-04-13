Учёный-разработчик Комиссаров рассказал о свойствах новой огнестойкой марки стали

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В НИТУ «МИСиС» разработали новую огнестойкую марку стали, которая увеличивает запас времени для эвакуации во время пожара. О её свойствах рассказал один из разработчиков, заведующий лабораторией «Гибридные наноструктурные материалы» университета Александр Комиссаров.
Учёный-разработчик Комиссаров рассказал о свойствах новой огнестойкой марки стали
  • Gettyimages.ru
  • © Phynart Studio

«При пожаре металл начинает разупрочняться, становится более мягким и за счёт воздействия температуры разрушается за 15 минут. Новый сплав выдерживает 30—45 минут», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как уточняется, при воздействии высоких температур обычная сталь быстро теряет несущую способность.

Это приводит к деформации и разрушению конструкций, что среди прочего затрудняет спасательные работы и тушение.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о темпах роста объёма производства промышленных предприятий.

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