Учёный-разработчик Комиссаров рассказал о свойствах новой огнестойкой марки стали
- Gettyimages.ru
- © Phynart Studio
«При пожаре металл начинает разупрочняться, становится более мягким и за счёт воздействия температуры разрушается за 15 минут. Новый сплав выдерживает 30—45 минут», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Как уточняется, при воздействии высоких температур обычная сталь быстро теряет несущую способность.
Это приводит к деформации и разрушению конструкций, что среди прочего затрудняет спасательные работы и тушение.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о темпах роста объёма производства промышленных предприятий.