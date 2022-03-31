Герой России Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов «Роскосмоса»

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Герой России Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов «Роскосмоса», следует из заявления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина.
Герой России Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов «Роскосмоса»
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Сегодня, 31 марта 2022 года, последний рабочий день Александра Александровича Мисуркина в ЦПК. Он завершает свою деятельность в отряде космонавтов «Роскосмоса», — говорится в сообщении на сайте ЦПК.

За время работы специалист выполнил три космических полёта и совершил четыре выхода в открытый космос.

Сотрудники ЦПК и коллеги по отряду космонавтов российской госкорпорации выразили Мисуркину благодарность за вклад в развитие отечественной космонавтики.

30 марта корабль «Союз МС-19» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС. На его борту находятся два российских космонавта и один американский астронавт.

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