Герой России Александр Мисуркин покинул отряд космонавтов «Роскосмоса», следует из заявления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина.

«Сегодня, 31 марта 2022 года, последний рабочий день Александра Александровича Мисуркина в ЦПК. Он завершает свою деятельность в отряде космонавтов «Роскосмоса», — говорится в сообщении на сайте ЦПК.

За время работы специалист выполнил три космических полёта и совершил четыре выхода в открытый космос.

Сотрудники ЦПК и коллеги по отряду космонавтов российской госкорпорации выразили Мисуркину благодарность за вклад в развитие отечественной космонавтики.

30 марта корабль «Союз МС-19» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС. На его борту находятся два российских космонавта и один американский астронавт.