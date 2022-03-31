Космический телескоп «Хаббл» обнаружил максимально удалённую от Земли обозримую звезду Earendel, сформировавшуюся почти 13 млрд лет назад. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

«Хаббл» НАСА и ЕКА... обнаружил свет звезды, которая существовала в течение первого миллиарда лет после рождения Вселенной во время Большого взрыва», — говорится в сообщении.

Уточняется, что она на данный момент является самой далёкой из когда-либо наблюдавшихся отдельных звёзд.

Свету Earendel понадобилось 12,9 млрд лет, чтобы достичь Земли. Звезда видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял около 900 млн лет.

Ранее стало известно, что в 2022 году планируется запуск посадочного аппарата российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». Об этом в интервью RT рассказал директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.