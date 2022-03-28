Специалист Малозёмов назвал способы повысить производительность компьютера

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Автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малозёмов рассказал, что может повысить производительность компьютера в случае его неудовлетворительной работы.
Специалист Малозёмов назвал способы повысить производительность компьютера
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«Первое, что можно сделать, — отключить автозагрузку некоторых приложений», — сказал он в беседе с радио Sputnik.

«Если посмотреть список, выяснится, что далеко не всё из того, что сразу начинает работать, вам на самом деле нужно», — объяснил эксперт.

Кроме того, Малозёмов посоветовал провести дефрагментацию диска компьютера, а также почистить память устройства, удалив ненужные файлы.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать, если смартфон упал в снег.

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