Президент Курчатовского института Ковальчук прокомментировал санкции ЕС в сфере науки

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в беседе с RT прокомментировал санкции ЕС в сфере науки.

«Я не знаю, по кому более ощутимо ударят эти санкции: по России или по Европе? Со своей стороны, мы полностью сохраняем участие в европейских проектах, соблюдаем все взятые на себя обязательства. И думаем, что наши европейские коллеги тоже будут следовать правилам. Но если они всё же пойдут на необратимые шаги, это будет очень печально с точки зрения нарушения мировой гармонии», — заявил Ковальчук.

По его словам, наука, как и культура, всегда служила сохранению единства, давала миру возможность вновь возрождаться после потрясений.

«Поэтому надеюсь на разум и правильный настрой наших европейских, американских, японских и других иностранных коллег. Надеюсь, что достигнутый нами уровень взаимодействия не будет разрушен. Но если даже это произойдёт, мы к этому готовы. В России указами президента запущена масштабная программа по созданию уникальной инфраструктуры класса «мегасайенс» для прорывных исследований», — отметил Ковальчук.

Он напомнил, что в настоящее время создаются крупнейшие, не имеющие мировых аналогов мегаустановки на Дальнем Востоке, на острове Русский, в Москве работает мощный Курчатовский источник синхротронного излучения (КИСИ-Курчатов), а под Санкт-Петербургом — высокопоточный исследовательский ядерный реактор ПИК, не имеющий аналогов в мире.

«Также подписано соглашение о вступлении в этот проект Белоруссии, обсуждаем также участие в нём Узбекистана и других стран СНГ. Кроме того, у России всегда были тесные научные связи с Индией и Китаем. Например, в советское время мы построили в Индии институт ядерной физики, а также источник синхротронного излучения. Курчатовский институт создал в своё время установку типа «токамак» для Китая. То есть у нашего сотрудничества есть глубокие корни и давняя история», — сообщил Ковальчук.

4 марта Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором говорится о заморозке Евросоюзом сотрудничества с российскими научно-исследовательскими структурами.