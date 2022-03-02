Рогозин опроверг сообщения о потере связи со спутниками из-за хакерской атаки

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал фейковой информацию о потере связи с российскими спутниками из-за якобы совершённой хакерской атаки.

«Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности. Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что аффилированная с Anonymous хакерская группировка NB65 взломала связь российской госкорпорации со спутниками.

27 февраля Рогозин заявил, что управление ракетно-космической отраслью, спутниками и российским сегментом МКС надёжно защищено от кибератак.