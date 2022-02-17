Рогозин предложил дооборудовать комплекс Куру, чтобы запускать пилотируемые корабли

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предлагает дооборудовать стартовый комплекс российских ракет «Союз» во Французской Гвиане Куру до пилотируемого уровня и запускать с него корабли «Союз МС».
Рогозин предложил дооборудовать комплекс Куру, чтобы запускать пилотируемые корабли
  • Gettyimages.ru

По мнению главы госкорпорации, сегодня России и Европе важно найти новые сферы для дальнейшего сотрудничества.

«Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса «Союз» во Французской Гвиане до пилотируемого уровня», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогозин отметил, что использование «Союзов» стало бы хорошей идеей для европейских астронавтов, если бы они хотели иметь возможность добираться до МКС самостоятельно.

«Это сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставит европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полётах», — пояснил он.

10 февраля российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с 34 британскими космическими аппаратами OneWeb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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