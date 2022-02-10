Samsung представил новое поколение смартфонов Galaxy S22

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Компания Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S — Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.
Samsung представил новое поколение смартфонов Galaxy S22
  • AP
  • © Haven Daley

Соответствующая информация представлена на официальном сайте Samsung.

Так, модель Galaxy S22 имеет диагональ 6,1 дюйма и основную камеру, представленную тремя модулями, а Galaxy S22+ оснащён экраном в 6,6 дюйма с поддержкой Full HD и частотой обновления 120 Гц.

Galaxy S22 и Galaxy S22+ будут стоить от 79,99 тысяч рублей.

Samsung Galaxy S22 Ultra имеет встроенное электронное перо S Pen, экран с диагональю в 6,8 дюймов, а также основную камеру с разрешением 108 мегапикселей.

Стоимость данной модели начинается от 114,99 тысяч рублей.

В августе 2021 года компания Samsung анонсировала выпуск раскладных смартфонов Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G.

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