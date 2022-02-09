SpaceX сообщила о проблеме почти с 40 спутниками Starlink из-за магнитной бури

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Из-за магнитной бури в начале февраля почти 40 спутников Starlink компании SpaceX Илона Маска, запущенных 3 февраля, сойдут или уже сошли с орбиты.
SpaceX сообщила о проблеме почти с 40 спутниками Starlink из-за магнитной бури
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«До 40 спутников сойдут или уже сошли с орбиты», — следует из заявления компании SpaceX.

Отмечается, что спутники развернули таким образом, чтобы они летели ребром вперёд, однако их не удалось вернуть в рабочее положение для начала орбитальных манёвров из-за сопротивления атмосферы.

2 февраля ракета-носитель Falcon 9 со спутником для нужд американской разведки стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. 

Подробности миссии засекречены.

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