SpaceX сообщила о проблеме почти с 40 спутниками Starlink из-за магнитной бури
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«До 40 спутников сойдут или уже сошли с орбиты», — следует из заявления компании SpaceX.
Отмечается, что спутники развернули таким образом, чтобы они летели ребром вперёд, однако их не удалось вернуть в рабочее положение для начала орбитальных манёвров из-за сопротивления атмосферы.
2 февраля ракета-носитель Falcon 9 со спутником для нужд американской разведки стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
Подробности миссии засекречены.