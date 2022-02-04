Космонавт Корниенко рассказал, как на МКС защищаются от солнечных вспышек
- РИА Новости
«Если очень большая солнечная активность, нам Земля рекомендует уйти в определённые отсеки, где снижается уровень радиации. То есть там по стенкам закреплено наибольшее количество аппаратуры навесной, научные стойки, может, ещё что-то», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, всё это в некоторой степени обеспечивает блокировку во время прохождения потока станцией.
Ранее космонавт Андрей Борисенко в беседе с Inforeactor рассказал, как празднуют Новый год члены Международной космической станции.