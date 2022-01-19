Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на COVID-19

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Российские учёные войск РХБЗ изобрели ускоренный способ тестирования на наличие коронавирусной инфекции.
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на COVID-19
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«На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени», — приводит РИА Новости заявление Минобороны России.

Состав нового набора для тестирования включает в себя специальный реагент, который инактивирует вирус за минуту и практически сразу позволяет начать исследование. Что это за реагент, не сообщается.

Вирус можно обнаружить в клинических образцах в течение получаса с момента забора материала, в то время как при классическом анализе ПЦР это занимает от одного до двух часов.

За минувшие сутки в России выявили 33 899 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало максимальным показателем с 27 ноября.

Наибольшее число новых эпизодов зафиксировано в Москве (8795), Санкт-Петербурге (4382), Московской (2626) и Нижегородской областях (881) и Краснодарском крае (730).

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