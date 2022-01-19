Российские космонавты 19 января впервые в 2022 году выйдут в открытый космос

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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров 19 января совершат первый в 2022 году выход в открытый космос. Об этом говорится в сообщении на сайте корпорации «Роскосмос».
Российские космонавты 19 января впервые в 2022 году выйдут в открытый космос
  • globallookpress.com
  • © NASA/Keystone Press Agency

«В соответствии с графиком работ на российском сегменте Международной космической станции на 19 января 2022 года запланирован 51-й плановый выход в открытый космос (ВКД №51). Его выполнят российские члены экипажа экспедиции МКС-66, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров», — отметили в корпорации.

Открытие выходного люка модуля «Поиск» планируется в 15.00 (мск), а сам выход продлится 6 часов 40 минут.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2022 году с космодрома Восточный запланировано пять запусков ракеты «Союз».

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