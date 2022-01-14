Инфекционист Чуланов назвал непривитых граждан «плацдармом для эволюции вируса»

Непривитые граждане служат «плацдармом для эволюции коронавируса», считает главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, предотвратить эволюцию вируса могут вакцинация и эффективные лекарства.

«Невакцинированный человек — как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — рассказал специалист в беседе с РБК.

Он отметил, что в популяции, где много людей не сделали прививку, у вируса больше шансов на эволюцию и преимуществ.

«Вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры вносят основной вклад в будущее: будет ли еще десяток новых штаммов или пандемия закончится на «омикроне», — заявил Чуланов.

Как ранее рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, поступление в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков ожидается на следующей неделе.