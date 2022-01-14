Инфекционист Чуланов назвал непривитых граждан «плацдармом для эволюции вируса»

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Непривитые граждане служат «плацдармом для эволюции коронавируса», считает главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, предотвратить эволюцию вируса могут вакцинация и эффективные лекарства.
Инфекционист Чуланов назвал непривитых граждан «плацдармом для эволюции вируса»
  • РИА Новости

«Невакцинированный человек — как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — рассказал специалист в беседе с РБК.

Он отметил, что в популяции, где много людей не сделали прививку, у вируса больше шансов на эволюцию и преимуществ.

«Вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры вносят основной вклад в будущее: будет ли еще десяток новых штаммов или пандемия закончится на «омикроне», — заявил Чуланов.

Как ранее рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, поступление в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков ожидается на следующей неделе.

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