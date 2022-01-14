Ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne доставила ряд спутников на орбиту

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Компания Virgin Orbit с помощью своей ракеты-носителя воздушного запуска LauncherOne осуществила вывод ряда военных и гражданских спутников на околоземную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne доставила ряд спутников на орбиту
  • globallookpress.com
  • © Gene Blevins/ZUMAPRESS.com

«Ракета LauncherOne вышла на орбиту», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, старт модифицированного Boeing-747  с закреплённой под крылом двухступенчатой ракетой-носителем из космопорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния) состоялся в 13:38 по времени Тихоокеанского побережья США (00:38 мск).

Ранее сообщалось, что запущенные ракетой Falcon 9 спутники, среди которых украинский космический аппарат «Сич-2-30», начали развёртывание на орбите Земли.

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