Ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne доставила ряд спутников на орбиту
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«Ракета LauncherOne вышла на орбиту», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, старт модифицированного Boeing-747 с закреплённой под крылом двухступенчатой ракетой-носителем из космопорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния) состоялся в 13:38 по времени Тихоокеанского побережья США (00:38 мск).
Ранее сообщалось, что запущенные ракетой Falcon 9 спутники, среди которых украинский космический аппарат «Сич-2-30», начали развёртывание на орбите Земли.