Учёные на Камчатке открыли новый минерал
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«Группа учёных в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза», — цитирует РИА Новости директора института Алексея Озерова.
В составе нового минерала находятся платина и свинец.
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