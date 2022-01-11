Учёные на Камчатке открыли новый минерал

На Камчатке учёные открыли новый минерал куфарит. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«Группа учёных в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза», — цитирует РИА Новости директора института Алексея Озерова.

В составе нового минерала находятся платина и свинец.

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