Учёные на Камчатке открыли новый минерал

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На Камчатке учёные открыли новый минерал куфарит. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
Учёные на Камчатке открыли новый минерал
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«Группа учёных в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза», — цитирует РИА Новости директора института Алексея Озерова.

В составе нового минерала находятся платина и свинец.

Ранее российские учёные в составе международной группы исследователей выяснили, как образуются ультрадиффузные галактики.

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