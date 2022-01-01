В Японии разрабатывают дающую пожизненный иммунитет от COVID-19 вакцину
- Legion-Media
«Эксперименты на заражённых птичьим гриппом мышах … продемонстрировали высокий уровень антител, который поддерживался более 20 месяцев или на протяжении практически всей жизни мыши», — заявил Кохара изданию Japan Times.
Также опыты на макаках подтвердили способность препарата к формированию защиты от пневмонии.
Отмечается, что фармацевтическая компания Nobelpharma намерена начать клинические испытания вакцины в 2023 году.
Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что, вероятно, нынешний рост случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США, вызванный новым штаммом «омикрон», достигнет пика к концу января 2022 года.