В России ведут работу над новой системой стыковки для ремонта спутников
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«В более отдалённой перспективе нам предстоит стыковаться с «некооперируемыми» объектами — спутниками, первоначально не предназначенными для стыковки, в целях их обслуживания, ремонта или сведения с орбиты. Уже сейчас мы прорабатываем подобные системы», — приводит его слова журнал «Русский космос».
В ноябре сообщалось, что научно-исследовательскую работу по созданию парашютной системы для возвращаемых ступеней космических ракет планируется начать в 2022 году.