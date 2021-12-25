В России ведут работу над новой системой стыковки для ремонта спутников

В России уже прорабатывают системы для стыковки со спутниками, которым требуется ремонт, сообщил главный конструктор радиотехнических систем взаимных измерений Научно-исследовательского института точных приборов Сергей Медведев.

«В более отдалённой перспективе нам предстоит стыковаться с «некооперируемыми» объектами — спутниками, первоначально не предназначенными для стыковки, в целях их обслуживания, ремонта или сведения с орбиты. Уже сейчас мы прорабатываем подобные системы», — приводит его слова журнал «Русский космос».

В ноябре сообщалось, что научно-исследовательскую работу по созданию парашютной системы для возвращаемых ступеней космических ракет планируется начать в 2022 году.