Космонавт Борисенко высказался о полёте японских космических туристов на «Союзе МС-20»

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RT
Космонавт Андрей Борисенко в стриме RT «Летучка» высказался о полёте японских космических туристов на «Союзе МС-20».
Космонавт Борисенко высказался о полёте японских космических туристов на «Союзе МС-20»
  • РИА Новости

Он ответил на вопрос, не обидно ли космонавтам, что они проделывают титаническую работу для полётов, но сейчас состоятельные космические туристы также могут совершить полёт на МКС.

Борисенко рассказал, что для полёта японских космических туристов строился специальный отдельный корабль «Союз» и «никто ничьё место не занимал».

«Здесь нет сложности в том, что этот корабль специально строился, закладывался под этот космический полёт. То есть это был полёт не вместо какого-то одного или двух профессиональных космонавтов», — сказал Борисенко.

Он уточнил, что корабль был заложен, исходя из контракта, заключённого с туристическим экипажем. 

Ранее спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-20», на борту которого находятся японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, а также российский космонавт Александр Мисуркин, совершил посадку в Казахстане.

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