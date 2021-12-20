Авиация ЦВО вышла на маршрут патрулирования в районе посадки «Союза МС-20»
«Экипажи 12 вертолётов Ми-8МТВ5-1 армейской авиации, самолёты Ан-12 и Ан-26 транспортной авиации Центрального военного округа вылетели для организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата «Союз МС-20», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЦВО.
Отмечается, что зона поисково-спасательных работ находится в 147 км от города Жезказган в Казахстане.
Ранее стало известно, что корабль «Союз МС-20» отстыковался от МКС.
На борту корабля находятся японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, а также российский космонавт Александр Мисуркин.