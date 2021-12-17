The Hill: аппарат Trace Gas Orbiter нашёл на Марсе «значительные объёмы воды»
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Об этом пишет The Hill.
Аппарат оснащён детектором эпитермальных нейтронов высокого разрешения (FREND), что позволяет определять наличие водорода в верхнем слое марсианской почвы.
Руководитель исследования Игорь Митрофанов заявил, что «FREND обнаружил область с необычно большим количеством водорода в колоссальной системе каньона долины Маринер».
Отмечается, что предполагаемая богатая водой область сопоставима по размерам с Нидерландами. Учёные предполагают, что она, скорее всего, существует в форме льда.
Подробнее — в материале ИноТВ.