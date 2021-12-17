The Hill: аппарат Trace Gas Orbiter нашёл на Марсе «значительные объёмы воды»

Аппарат Trace Gas Orbiter совместной миссии «ЭкзоМарс» Европейского космического агентства (ЕКА) и «Роскосмоса» обнаружил под поверхностью Марса в долине Маринер «значительные объёмы воды».

Об этом пишет The Hill.

Аппарат оснащён детектором эпитермальных нейтронов высокого разрешения (FREND), что позволяет определять наличие водорода в верхнем слое марсианской почвы.

Руководитель исследования Игорь Митрофанов заявил, что «FREND обнаружил область с необычно большим количеством водорода в колоссальной системе каньона долины Маринер».

Отмечается, что предполагаемая богатая водой область сопоставима по размерам с Нидерландами. Учёные предполагают, что она, скорее всего, существует в форме льда.

Подробнее — в материале ИноТВ.