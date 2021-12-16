WP: В США рассмотрят возможность ограничения применения вакцин J&J

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Эксперты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проведут встречу для оценки возможности ограничить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson по причине риска образования тромбов.
WP: В США рассмотрят возможность ограничения применения вакцин J&J
  • Reuters
  • © Carlo Allegri

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«В четверг Консультативному комитету по практике иммунизации будут представлены новые данные, которые, похоже, показывают, что частота образования тромбов у людей, получивших прививку Johnson & Johnson, увеличилась с апреля, хотя проблема по-прежнему встречается редко», — говорится в сообщении издания.

Согласно данным газеты, с декабря 2020 по 31 августа 2021 года было выявлено шесть смертей среди привившихся вакциной J&J людей с тромбами. 

В общей сложности выявлено 50 случаев образования тромбов после вакцинации данным препаратом.

29 сентября власти Словении решили приостановить применение вакцины Johnson & Johnson. Глава Минздрава Словении Янез Поклукар отметил, что решение связано со смертью 20-летней девушки спустя менее чем две недели после прививки.

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