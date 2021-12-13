Жители Приморья смогут увидеть звездопад Геминиды в ночь на 14 декабря

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Жители Приморского края смогут увидеть звездопад Геминиды в ночь на 14 декабря.
Жители Приморья смогут увидеть звездопад Геминиды в ночь на 14 декабря
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Приморской обсерватории.

Во время максимальной активности можно увидеть до 150 метеоров в час. Лучше всего метеорный поток заметен из Северного полушария, но посмотреть на него можно и в южных широтах.

«Облаков будет немного, поэтому должно быть хорошо видно», — заявили специалисты Примгидромета.

22 декабря ожидается звездопад Урсиды.

Ранее в пресс-службе Московского планетария рассказали о звездопаде Геминиды.

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