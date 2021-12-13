«Протон-М» вывел российские спутники связи на суборбитальную траекторию полёта

Ракета-носитель «Протон-М» вывела космические аппараты «Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7» в связке с разгонным блоком «Бриз-М» на суборбитальную траекторию полёта, сообщили в корпорации «Роскосмос».

«Дальнейшее их выведение на целевую орбиту будет обеспечено за счёт пяти включений двигателя разгонного блока», — сообщила госкорпорация.

Общая длительность выведения «Экспресс АМУ-7» составит 17 часов 50 минут, «Экспресс АМУ-3» — 18 часов семь минут.

Как отметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пуск прошёл в штатном режиме.

13 декабря в 15:07 мск с Байконура стартовала тяжёлая ракета-носитель «Протон-М» с космическими аппаратами «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» на борту.

Космические аппараты «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3» — это коммерческие геостационарные телекоммуникационные аппараты среднего класса, они были изготовлены предприятием «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва.