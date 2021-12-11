Корабль New Shepard выполнил успешный суборбитальный полёт с туристами
- Reuters
Полёт длился более десяти минут, после чего капсула с пассажирами на парашюте спустилась на Землю.
В составе экипажа находились соведущий шоу Good Morning America Майкл Стрейхэн, дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон.
20 июля компания Blue Origin успешно осуществила первый суборбитальный полёт корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди которых был гендиректор компании Amazon Джефф Безос.
Второй пилотируемый полёт корабля New Shepard состоялся 13 октября.
На борту корабля находились четыре человека, в том числе 90-летний актёр, ведущий RT America Уильям Шетнер.