Корабль New Shepard выполнил успешный суборбитальный полёт с туристами

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Космический корабль New Shepard компании Blue Origin с шестью туристами на борту совершил успешный суборбитальный полёт.
Корабль New Shepard выполнил успешный суборбитальный полёт с туристами
  • Reuters

Полёт длился более десяти минут, после чего капсула с пассажирами на парашюте спустилась на Землю.

В составе экипажа находились соведущий шоу Good Morning America Майкл Стрейхэн, дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон.

20 июля компания Blue Origin успешно осуществила первый суборбитальный полёт корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди которых был гендиректор компании Amazon Джефф Безос.

Второй пилотируемый полёт корабля New Shepard состоялся 13 октября.

На борту корабля находились четыре человека, в том числе 90-летний актёр, ведущий RT America Уильям Шетнер.

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