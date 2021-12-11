Корабль New Shepard выполнил успешный суборбитальный полёт с туристами

Космический корабль New Shepard компании Blue Origin с шестью туристами на борту совершил успешный суборбитальный полёт.

Полёт длился более десяти минут, после чего капсула с пассажирами на парашюте спустилась на Землю.

В составе экипажа находились соведущий шоу Good Morning America Майкл Стрейхэн, дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон.

20 июля компания Blue Origin успешно осуществила первый суборбитальный полёт корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди которых был гендиректор компании Amazon Джефф Безос.

Второй пилотируемый полёт корабля New Shepard состоялся 13 октября.

На борту корабля находились четыре человека, в том числе 90-летний актёр, ведущий RT America Уильям Шетнер.