Вирусолог Жемчугов сравнил распространение коронавируса с другими эпидемиями

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Вирусолог Владислав Жемчугов в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» сравнил распространение коронавируса с другими эпидемиями.
Вирусолог Жемчугов сравнил распространение коронавируса с другими эпидемиями
  • РИА Новости

«Вот смотрите, 2001 год, атипичная пневмония. Все встали в боевую стойку — и вирусологи, и микробиологи, а он — раз! — и исчез. Нет — и всё. И никто его не может найти», — сказал Жемчугов.

Он напомнил, что в 2009 году было распространение MERS на Ближнем Востоке. 

«Там верблюды, массовая гибель, все напугались опять, и опять он исчез. Раз — и нет. В какое животное он спрятался, куда он ушёл — нету. Чтобы он исчез, такое тоже может быть. Сейчас один из вариантов, что такое же может произойти», — заявил Жемчугов.

По его словам, в Индии резко сокращается количество заболевших.

Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU опроверг утверждения о «безвредности» коронавируса.

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